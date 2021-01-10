Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 16 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 52,5 % от общего количества избирателей, включенных в списки.
В том числе:
по Акмолинской области – 56,9 %
по Актюбинской области – 45,6 %
по Алматинской области – 58,0 %
по Атырауской области – 45,6 %
по Восточно-Казахстанской области – 62,0 %
по Жамбылской области – 63,4 %
по Западно-Казахстанской области – 53,5 %
по Карагандинской области – 58,8 %
по Костанайской области – 62,4 %
по Кызылординской области – 60,9 %
по Мангистауской области – 43,3 %
по Павлодарской области – 57,8 %
по Северо-Казахстанской области – 62,4 %
по Туркестанский области – 53,6 %
по г. Нур-Султан – 41,1 %
по г. Алматы – 25,3 %
по г. Шымкент – 49,2 %
Следующая оперативная информация будет представлена в 18.00 часов.