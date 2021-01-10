В том числе в разрезе регионов:
по Акмолинской области – 72,8 %
по Актюбинской области – 57,7 %
по Алматинской области – 73,5 %
по Атырауской области – 55,5 %
по Восточно-Казахстанской области – 72,4 %
по Жамбылской области – 72,2 %
по Западно-Казахстанской области – 61,5 %
по Карагандинской области – 70,7 %
по Костанайской области – 71,8 %
по Кызылординской области – 72,7 %
по Мангистауской области – 54,0 %
по Павлодарской области – 71,3 %
по Северо-Казахстанской области – 75,5 %
по Туркестанский области – 65,8 %
по г. Нур-Султан – 45,1 %
по г. Алматы – 30,3 %
по г. Шымкент – 56,5 %
Информация о предварительных итогах явки избирателей будет представлена в 22.00 ч.