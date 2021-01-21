Полицейские Туркестана оказали помощь водителю, потерявшему сознание за рулём автомашины.

Патрульные полицейские МПС УП г. Туркестан Канат Айнабеков и Нурлан Кузжанов при патрулировании по улице Ерубаева увидели автомашину «БМВ», остановившуюся прямо на проезжей части. Стражи порядка вплотную подъехали к автомобилю и заметили, что водитель находится в тяжелом состоянии и сразу же вызвали скорую. До прибытия медиков полицейские оказали мужчине первую помощь.

Отец водителя «БМВ» Мурата Бабишева поблагодарил сотрудников полиции за спасение жизни сына, выразил инспекторам патрульной службы МПС УП г. Туркестан свою искреннюю признательность.

«Мой сын двигался на своей автомашине по улице Ерубаева. В этот момент ему стало плохо со здоровьем и он потерял сознание. Заметившие сына полицейские сразу же сообщили в скорую помощь. Оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время состояние здоровья сына хорошее. Он лечится в больнице. Я очень благодарен сотрудникам полиции Нурлану и Канату за своего сына. Желаю Вам успехов на службе и процветания!» — поблагодарил полицейских местный житель.

Также свою благодарность выразил и водитель Мурат Бабишев: «Из-за плохого самочувствия я потерял сознание. Хвала Всевышнему, благодаря помощи полицейских Туркестанской области я остался жив. Выражаю им огромную благодарность!».