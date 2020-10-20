Из незаконного оборота оперативниками изъято 782 кг марихуаны, 48 кг гашиша, 4 гр героина и других наркотических средств.

За 9 месяцев 2020 года сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области зарегистрировали 343 правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 171 наркопреступление и 172 уголовных проступков. Из незаконного оборота оперативниками изъято 782 кг марихуаны, 48 кг гашиша, 4 гр героина и других наркотических средств и ликвидировано 73 посевов наркосодержащих растений.

Полицейскими ведется активная работа по пресечению сбыта и распространения синтетических наркотиков.

Всего в результате ОРМ стражами порядка изъято около 4 гр. подобных наркотических средств. К примеру, в Сайрамском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков. При обыске в доме местного жителя обнаружили и изъяли 1 гр синтетических наркотиков. Подозреваемый взяли под стражу. Проводится досудебное расследование.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УПН ДП Туркестанской области задержали подозреваемых в перевозке свыше 700 кг наркотиков, из них около 650 кг марихуаны и 48 кг гашиша. Ими оказались двое мужчин, жители г. Нур-Султана и Жымбылской области, которые решили заработать «легкие деньги». Они находятся под стражей. По данному факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняется все обстоятельства произошедшего и каналы перевозки наркотических средств.

Полицейскими Туркестанской области на регулярной основе проводятся различные рейдовые и оперативно-профилактические мероприятия, такие как «Карасора», «Кокнар», «Нет наркотикам!» и другие, направленные на снижение уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Принимается комплекс организационных и практических мер по противодействию наркомании, мониторингу интернета с целью выявления сайтов, специализирующихся на сбыте наркотиков, усилению антинаркотической пропаганды и пресечению каналов поступления наркотиков на территорию области.

Как отметили сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области, подобные мероприятия будут иметь свое продолжение. Вместе с тем, стражи порядка предупреждают граждан об уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с наркотиками, призывают население вести здоровый образ жизни и отказаться от пагубных привычек.