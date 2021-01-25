Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов.

Он рассказал о ликвидации оперативниками криминальной полиции незаконного игорного бизнеса в Отырарском районе.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия «СТОП-ИГРА» Управлением криминальной полиции Департамента полиции Туркестанской области совместно с сотрудниками Отырарского РОП выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса. В Департамент полиции поступила информация о том, что в одном из двухэтажных зданий районного центра п. Шуальдер неизвестные лица организовали игорный зал с электронными азартными играми. В помещении игорного заведения, расположенного на первом этаже, мы обнаружили несколько посетителей, а также задержали оператора игорного зала, жительницу Кызылординской области. В качестве вещественных доказательств изъяты 5 компьютеров, принтер, сканер и около 20 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован по статье 307 ч.1 «Организация незаконного игорного бизнеса». В настоящее время проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего» — резюмировал подполковник полиции К.Сахов.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают, что за организацию незаконных азартных игр предусмотрена уголовная ответственность. Если же Вы владеете какой-либо информацией о совершении подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.