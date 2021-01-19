По информации филиала «Правительство для граждан» по городу Шымкент самой популярной услугой среди горожан признана «Услуга по выдаче Электронной-цифровой подписи».

В 2020 году в центрах обслуживания населения ее получили более 200 тысяч раз.

Пресс-секретарь госкорпорации «Правительство для граждан» Алтынай Татаева поделилась своими рекомендациями по получению ЭЦП удаленно, не посещая ЦОНы.

-Чтобы получить ЭЦП вам необходимо:

•Иметь при себе оригинал действующего удостоверения личности или паспорт гражданина РК;

•Иметь телефон с возможностью получения SMS-сообщений;

•Ваш компьютер должен иметь веб-камеру;

•Установить программное обеспечение NCALayer на своем ПК.

На главной странице портала еgov.kz нажмите на кнопку «Получить ЭЦП удаленно». Система проверит на компьютере наличие веб-камеры. Во всплывающем окне нажмите «Разрешить».

Для проверки регистрации вашего номера телефона в базе мобильных граждан (БМГ) укажите ИИН. В случае успешной проверки введите SMS-код (одноразовый пароль), полученный с номера 1414;

Внимание! Если вы ранее не были зарегистрированы в БМГ или не получили одноразовый пароль, система предложить зарегистрировать/перерегистрировать вас и ваш номер телефона.

После успешной регистрации в БМГ, система проверит наличие на компьютере ПО NCALayer; ✅Нажмите кнопку «Перейти к получению ЭЦП» и откроется станица удаленной идентификации, где необходимо ввести номер телефона, зарегистрированный в БМГ и SMS-код. После ввода необходимо подтвердить личность (создать Digital ID) и нажать кнопку «Начать»;

Вам откроется окно добавления селфи. Расположите лицо в центре области экрана и нажмите на иконку фотоснимка. После добавления селфи нажмите «Продолжить» для прохождения видеоидентификации;

Откроется окно видеоидентификации, где необходимо нажать «Начать». После успешной видеоидентификации необходимо задать PIN-код для дальнейшего доступа к аккаунту и нажать кнопку «Задать PIN-код»;

Добавьте документ, удостоверяющий личность, сделав фото документа либо загрузите файл и зайдите в личный кабинет с помощью пароля;

Добавьте электронный адрес к электронному варианту обращения и выберите место хранения ключа, затем отправьте заявку с указанием его местоположения;

Далее укажите путь к хранилищу ключей для сохранения ЭЦП (выберите папку) и нажмите «Открыть»;

Придумайте и введите пароль на ЭЦП и нажмите «Загрузить сертификаты».

Хотелось бы напомнить, горожанам необходимости формирования культуры хранения и пользования ЭЦП. «Владельцам ЭЦП следует принимать меры для защиты принадлежащего им ключа электронной цифровой подписи. Сохранить ЭЦП в личную папку. Установить свой личный пароль, который будет отличаться от стандартного. Также, не передавать свои ключи третьим лицам», — добавила Алтынай Татаева.

Алтынай Татаева также порекомендовала настроить уведомление об истечении срока действия на почту или телефон. Кроме того, посмотреть срок действия ЭЦП можно в обновленной версии мобильного приложения egovmobile. Это позволит гражданам продлить срок действия ЭЦП в личном кабинете на портале pki.gov.kz, не посещая ЦОНы.

Стоит также отметить, что в настоящее время есть несколько альтернатив получению электронных госуслуг без ЭЦП – это получение электронных услуг через одноразовый sms-пароль, приложение EgovMоbile и телеграм-бот EgovKzBot2.0.