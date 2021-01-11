Старик, который выехал на встречку и устроил ДТП, извинился перед водителем автомашины Lada.

Видео с извинениями уже появилось в сети.

«Когда его машина преградила мне дорогу, то я подумал: «Это же казах, сын этого народа, разве не пропустит меня». Это стало ошибкой. Это сын моего знакомого, нашего ага из аула, мы же казахи. Прошу прощения . Скажи отцу, что я извинился и передай привет от меня, — покаялся пожилой мужчина.

Водители пожал друг другу руки в знак примирения.

Напомним, при мониторинге социальных сетей полицейские ДП Туркестанской области выявили видео со словесной перепалкой между водителями двух автомашин. При проверке установлено, что инцидент произошел в одном из населенных пунктов Келесского района.

Водитель автомашины «Шевролет», грубо нарушив ПДД, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Лада».

Виновника ДТП -установили. Он полностью признался в содеянном. Пожилой мужчина привлечен к административной ответственности сразу по 4 статьям КоАП РК.

Собранные материалы будут направлены в суд для наложения штрафа и лишения нарушителя ПДД водительских прав.