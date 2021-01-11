Подведены предварительные итоги очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва.

10 января 2021 года состоялись очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. По предварительным итогам в Мажилис проходят три партии, преодолевшие 7-процентный барьер.

Больше всего процентов голосов партия Nur Otan в 2021 году получила в Жамбылской области (79,54 процента). Меньше всего — в Алматы (55,54 процента). В Шымкенте за партию Nur Otan проголосовали 67,50 процента.

Голоса избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, выдвинутым «Народной партией Казахстана», «Партией «Nur Otan», «Народно-демократической патриотической партией «Ауыл», «Демократической Партией Казахстана «Ак жол», «Политической партией «ADAL», распределились следующим образом:

Регионы НПК Nur Otan Ауыл Ак жол ADAL Акмолинская область 10,94 % 76,49 % 2,07 % 9,20 % 1,30 % Актюбинская область 16,64 % 64,84 % 1,82 % 12,60 % 4,10 % Алматинская область 4,67 % 72,41 % 6,09 % 11,62 % 5,21 % Атырауская область 14,72 % 64,28 % 5,04 % 11,58 % 4,38 % Восточно-Казахстанская область 11,56 % 71,04 % 3,75 % 10,09 % 3,56 % Жамбылская область 6,52 % 79,54 % 2,89 % 8,03 % 3,03 % Западно-Казахстанская область 15,04 % 62,57 % 6,95 % 14,37 % 1,07 % Карагандинская область 10,61 % 76,13 % 1,92 % 9,80 % 1,53 % Костанайская область 5,92 % 78,47 % 4,35 % 9,78 % 1,48 % Кызылординская область 3,84 % 74,46 % 8,70 % 9,40 % 3,60 % Мангистауская область 11,67 % 58,72 % 8,51 % 14,30 % 6,80 % Павлодарская область 11,63 % 72,22 % 2,63 % 12,08 % 1,44 % Северо-Казахстанская область 12,51 % 73,31 % 2,73 % 10,14 % 1,31 % Туркестанская область 3,75 % 74,43 % 6,57 % 10,21 % 5,04 % город Нұр-Сұлтан 13,21 % 59,23 % 7,41 % 15,24 % 4,91 % город Алматы 13,49 % 55,54 % 9,90 % 15,21 % 5,86 % город Шымкент 6,44 % 67,50 % 12,94 % 8,28 % 4,84 %

Таким образом, согласно предварительным результатам, голоса избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, состоявшихся 10 января 2021 года, распределились следующим образом:

за «Партию «Nur Otan» – 71,09 %

за «Демократическую Партию Казахстана «Ак жол» – 10,95 %

за «Народную партию Казахстана» – 9,10 %

за «Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» – 5,29 %

за «Политическую партию «ADAL» – 3,57 %

Окончательные итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, Центральная избирательная комиссия установит на своем заседании на основании оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий.