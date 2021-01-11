Подведены предварительные итоги очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва.
10 января 2021 года состоялись очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. По предварительным итогам в Мажилис проходят три партии, преодолевшие 7-процентный барьер.
Больше всего процентов голосов партия Nur Otan в 2021 году получила в Жамбылской области (79,54 процента). Меньше всего — в Алматы (55,54 процента). В Шымкенте за партию Nur Otan проголосовали 67,50 процента.
Голоса избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, выдвинутым «Народной партией Казахстана», «Партией «Nur Otan», «Народно-демократической патриотической партией «Ауыл», «Демократической Партией Казахстана «Ак жол», «Политической партией «ADAL», распределились следующим образом:
Таким образом, согласно предварительным результатам, голоса избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, состоявшихся 10 января 2021 года, распределились следующим образом:
за «Партию «Nur Otan» – 71,09 %
за «Демократическую Партию Казахстана «Ак жол» – 10,95 %
за «Народную партию Казахстана» – 9,10 %
за «Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» – 5,29 %
за «Политическую партию «ADAL» – 3,57 %
Окончательные итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, Центральная избирательная комиссия установит на своем заседании на основании оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий.