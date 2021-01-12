В соответствии с проектом Законом «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы», постановлением Правительства РК «О повышении размера пенсионных выплат» с 1 января 2021 года произведен перерасчет пенсий и пособий.

Кому и на какую сумму эти выплаты увеличатся, редакции сообщила руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения №1 департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Шымкенту Людмила Викторовна Ефремова.

Пенсии по возрасту, назначенные до января 2021-го, подлежат повышению на 7 процентов от получаемого размера пенсии. Например, размер пенсии до повышения – 67900 тенге, с 1 января 2021 года – 72653 тенге. Минимальный размер пенсии увеличится с 40441 тенге до 43272 тенге. Для граждан, которые первично обратятся за назначением пенсии в 2021 году максимальный доход (заработная плата) для исчисления размера не может превышать 46-кратного месячного расчетного показателя – 134182 тенге. К примеру, фактический доход составил более 200000 тенге, то для исчисления пенсии будет принят доход – 134182 тенге.

С 1 января 2021 года устанавливаются

Месячный расчетный показатель (МРТ) – 2917 тенге,

Прожиточный минимум (ПМ) – 34302 тенге.

Минимальный размер базовой пенсионной выплаты составит 18524 тенге.

Минимальная пенсия (для назначаемых в 2018 году) – 43272 тенге.

Минимальная зарплата – 42500 тенге.

Назначенные до 1 января 2021 года ежемесячные выплаты гражданам Республики Казахстан после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства (регрессные выплаты) с 1 января 2021 года повышаются на 5 % от получаемого размера.

Повышение госсоцпособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту, госспецпособий для лиц, занятых на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, детских пособий (единовременных и по уходу за ребенком до года), а также пособий многодетным семьям и родителям (опекунам, попечителям) предусмотрено с учетом изменения размера месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума (ПМ).

ПОСОБИЯ УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ

Специальное государственное пособие инвалидам и участникам Великой Отечественной войны составят 46672 тенге (16 МРП).

Лицам, приравненным и инвалидам Великой Отечественной войны – 22024 тенге (7,55 МРП).

Лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны – 18057 тенге (6,19 МРП).

Вдовам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, – 13069 тенге (4,48 МРП).

Женам (мужьям) инвалидов и участников войны, умерших в послевоенное время и признанных при жизни инвалидами, которые не вступили в повторный брак, – 7468 тенге (2,56 МРП).

Пособия труженикам тыла – 6214 тенге (2,13 МРП).

Героям Советского Союза, кавалерам ордена Славы трех степеней, являющимся участниками войны, ежемесячно будет выплачиваться – 404384 тенге (138,63 МРП).

Лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері».

Размер ежемесячного пособия составит – 138,63 месячного расчетного показателя – 404384 тенге.

Героям Социалистического Труда, являющимся участниками войны, – 217755 тенге (74,65 МРП).

Жертвам политических репрессий – 3122 тенге (1,07 МРП).

Персональным пенсионерам (за заслуги перед республикой) – 3122 тенге (1,07 МРП).

Пособия по инвалидности увеличатся так:

инвалидам от общего заболевания:

I группы – 65860 тенге (1,92 ПМ),

II группы – 52483 тенге (1,53 ПМ),

III группы – 35675 тенге (1,04 ПМ),

инвалидам детства с 16 лет:

I группы – 65860 тенге (1,92 ПМ),

II группы – 54541 тенге (1,59 ПМ),

III группы – 41163 тенге (1,20 ПМ),

детям-инвалидам до 16 лет – 48023 тенге (1,40 ПМ).

ПОСОБИЯ ЗА РАБОТУ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Пособие для получателей по списку № 1 (лицам, работавшим на предприятиях с особо вредными условиями труда), составляющие 9,42 МРП, увеличатся до 27479 тенге.

Для получателей по списку № 2 – до 24445 тенге (8,38 МРП).

ПОСОБИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

При отсутствии одного из родителей детям или нетрудоспособным членам семьи будет выплачиваться ежемесячно:

— на одного – 29500 тенге (0,86 ПМ),

— на двоих – 51110 тенге (1,49 ПМ),

— на троих – 63459 тенге (1,85 ПМ),

— на четверых – 67232 тенге (1,96 ПМ),

— на пятерых – 69634 тенге (2,03 ПМ),

— на шестерых и более – 72378 тенге (2,11 ПМ).

Круглые сироты будут получать по 40477 тенге (1,18 ПМ) на каждого.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка увеличится:

— на первого, второго и третьего ребенка – до 110846 тенге (38,0 МРП),

— на четвертого – до 183771 тенге (63,0 МРП).

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин составят:

— на первого – 16802 тенге (5,76 МРП),

— на второго – 19865 тенге (6,81 МРП),

— на третьего – 22899 тенге (7,85 МРП),

— на четвертого и более – 25962 тенге (8,9 МРП).

Воспитывающим ребенка-инвалида – 48023 тенге (1,4 ПМ).

Пособие по уходу за инвалидом I группы с детства – 48023 тенге (1,4 ПМ).

ПОСОБИЯ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ

Для многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» (семь и более детей), а также «Күмiс алқа» (шесть и более детей), ежемесячное пособие увеличится до 18669 тенге (6,4 МРП).

ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Пособие на погребение – 45797 тенге (15,7 МРП).

Пособие на погребение инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 106763 тенге (36,6 МРП)

С 1 января 2020 года введен новый вид государственного пособия многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей (до достижения 18-летнего возраста) или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Данное пособие будет назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей в семье из средств республиканского бюджета.