Шымкент награжден знаком «Алтын белгі» в информационной системе электронных журналов «Kundelik.kz», внедренной Министерством образования и науки Республики Казахстан, передает Otyrar.KZ.

Награду акиму города Мурату Айтенову вручил директор ТОО «Kundelik.kz» Марат Ищанов.

— Такого результата мы добились благодаря активному участию управления образования, учителей и родителей. Использование и владение электронными документами — это современное требование. В дистанционном обучении наши учителя не только продемонстрировали свои знания и умения, но и показали себя лучшими в стране, — сказал аким города.

Система электронного журнала Kundelik.kz работает с 2016 года в рамках государственно-частного партнерства на договорной основе.

В связи с пандемией в стране важность электронных журналов в дистанционном обучении возросла. В этом году впервые были подведены итоги первого полугодия 2020-2021 учебного года и награждены самые активные пользователи электронного журнала.

Автоматизированная информационная система Күнделік» является официальным документом в школах города Шымкент.

В настоящее время к этой системе подключена 151 школа города. Электронный документ своевременно и качественно заполнили 20 003 учителя.