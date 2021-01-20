Казахстанцы обсуждают видеоролики, на которых снег не тает, когда к нему подносят огонь, а вместо этого покрывается гарью. Некоторые считают, что это доказывает распыление в атмосфере вредных химических веществ – химтрейлов, передает Otyrar.KZ.

Эксперименты с поджиганием снега сняты в разных странах: России, Швеции, США и Италии. На всех видео снежки не превращаются в воду под воздействием огня, а лишь чернеют.

Подобные эксперименты начали проводить и демонстрировать в Интернете в 2014 году. Тогда же феномен объяснили ученые: снег не превращается в воду, а впитывает ее благодаря своей пористой структуре. Черный нагар, образующийся на снеге, – это несгоревшие частицы сажи. Они сгорают не полностью именно из-за того, что поверхность снежка холодная. Если снежок пытаются расплавить зажигалкой, то нагар может быть более заметным из-за бутана, который содержится в смеси внутри зажигалки.

В 2021 году ролики с «нетающим снегом» вновь обрели популярность после шторма «Филомена» в Испании. Там выпало рекордное за многие годы количество снега. Его и принялись жечь удивленные жители. Инициативу подхватили и в других странах.

Тем не менее объяснение ученых все то же. Плотный снежок впитывает воду до тех пор, пока он целиком не достигнет температуры плавления. Это явление называется теплоемкостью.

Таким образом, тот факт, что снег не превращается в воду за считанные секунды, – вовсе не доказательство теории химтрейлов, а подтверждение законов физики.