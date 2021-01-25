23 января поступила информация от руководства Туркестанской области о том, что на перевале Таскомирсай остались без помощи в автомобилях люди с маленькими детьми.

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В 20:05 шымкентские спасатели выехали на помощь на перевал Таскомирсай, расположенный между Байдибекским и Созакским районами.

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Для проведения поисково-спасательных работ в экстренном порядке выехали 2 сотрудника ОСО ДЧС Шымкента и одна единица высоко-проходимой техники «Нива-Марш Бронто». В селе Шаян были обнаружены два автомобиля марки «Opel» и «Лада Ларгус», застрявшие в снегу, внутри которых находились 12 человек.

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Как выяснилось, из-за плохой видимости машина вылетела в кювет и застряла. С помощью троса автомобиль удалось вытащить на проезжею часть дороги. Несмотря на предупреждения спасателей о плохой видимости водитель «Opel» продолжил движение.

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Из населенного пункта Байдибек ата спасатели Шымкента доставили в районный центр больного подростка лет четырнадцати.

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Возвращаясь в Шымкент, по пути спасатели обнаружили бабушку и внучку, которые пытались на лошади проехать в соседний аул. Из-за плохих погодных условий они не смогли продолжить движение. Спасатели благополучно доставили их в соседний населенный пункт.