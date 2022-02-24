В Шымкенте сотрудники ДЧС спасли 2-летнего ребенка

Шымкентские спасатели залезли в окно квартиры на втором этаже и спасли запертого 2-летнего ребенка, передает Otyrar.

По данным ДЧСников, когда мама вышла из квартиры, ребенок закрыл дверь на защелку. Из-за того что, малыш дома был один, мама в панике обратилась за помощью к спасателям. Когда ДЧСники оказались внутри, ребенок мирно спал.

«На пульт управления Службы спасения «112» ДЧС Шымкента 22 февраля в 13.31 поступила информация о том, что в запертой квартире остался 2-х летний ребенок. Необходима помощь спасателей. Прибывшие на место происшествия по улице Жибек жолы спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда, установили, что дверь квартиры многоэтажного дома закрыта изнутри. Оказавшись в квартире спасатели увидели, что ребенок в порядке и мирно спит», — передает группа по связям с общественностью ДЧС г. Шымкента.

С начала года, спасатели 35 раз выезжали на открывание дверей. Специалисты оказали помощь 30 жителям, 15 из них были детьми.