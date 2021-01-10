Глава Казахстана после голосования на выборах депутатов мажилиса парламента на брифинге для журналистов заявил, что правительство страны должно уйти в отставку, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что надеется — сегодняшние выборы в Казахстане будут справедливыми.

«Что касается правительства, то оно, по нашему законодательству, должно уйти в отставку. Я в скором времени после завершения выборов пойду в парламент с тем, чтобы консультироваться с руководителями фракций перед новым составов депутатов по кандидатурам как премьер-министра, так и членов правительства. Я думаю, что вы оперативно будете проинформированы», — заявил прессе Токаев. Он добавил, что 15 января он выступит с обращением в парламенте — Токаев обратится и к новому составу мажилиса.