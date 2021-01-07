Благодаря интенсивным работам в период с 2019 по 2020 годы газификация Туркестана завершена на 100%.

В результате горожане получили возможность подключиться к газу. Также с начала отопительного сезона центральная котельная города Туркестан начала отапливаться природным газом. В результате масштабной работы улучшилась экологическая обстановка города, загрязнение воздуха снизилось на 65%. Аким области Умирзак Шукеев лично поздравил туркестанцев с новым этапом развития духовной столицы страны.

«Сегодня мы с вами стали свидетелями этого долгожданного и радостного события. Прошло более двух лет с момента образования Туркестанской области Указом Первого Президента страны — Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2018 году. За это время Туркестан стал активно развиваться и превратился в большую строительную площадку. Не остался в стороне и вопрос улучшения экологической ситуации в городе. В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев остановился на экологических проблемах и поручил их решать на месте. В связи с этим в нашем регионе, особенно в Туркестане, принимаются масштабные меры. Наряду с озеленением, стояла главная задача — обеспечить туркестанцев природным газом», — сказал Умирзак Шукеев.

Также глава региона побывал в одном из домов и осмотрел, как жители уже пользуются голубым топливом. Аким области призвал жителей активнее воспользоваться предоставленными возможностями и использовать природный газ для улучшения экологической ситуации в городе и создания комфортных условий проживания.

Напомним, газификация города Туркестан была разделена на 11 этапов, проведены строительные работы на сумму 20,2 млрд. тенге. В настоящее время к сетям газоснабжения подключены 52 037 абонентов. 26 200 семей уже используют природный газ в своих домах. Однако установлено, что из-за несвоевременной регистрации некоторых земельных участков 380 абонентов не были учтены в предыдущих проектах. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для подключения данных абонентов. Общеизвестно, что по мере расширения города и роста населения увеличивается и коммунальная потребность. С этой целью продолжится соответствующая работа по обеспечению населения голубым топливом.

Следует отметить, для доставки газа до Туркестана был проложен магистральный газопровод международного значения Бейнеу-Бозой, запущены автоматизированные газораспределительные станции. За это время проложено 1180 км газопровода, создано 4800 рабочих мест. В настоящее время в областном центре устанавливают газораспределительные системы, ведется газификация частных жилых домов.

Если ранее заявки на подключение к газу рассматривали около 1 месяца, то теперь это время для местных жителей сократилось до 2-х рабочих дней. Это стало благодаря тесному сотрудничеству областного акимата с Туркестанским региональным филиалом АО «КазТрансГаз». Более того, стоимость подключения природного газа к каждому дому была снижена до 85 000 тенге (ранее она составляла 250–350 тысяч). Таким образом, для жителей священного города созданы максимально благоприятные условия для подключения к голубому топливу.

Вместе с тем, в древнем городе увеличивается количество мест отдыха, ведется интенсивная работа по его озеленению. В целях улучшения экологической обстановки города применяются самые передовые технологии. Специалисты отмечают, что подключение города к природному газу — самый эффективный способ охраны окружающей среды. В связи с этим, в соответствии с Генеральным планом города Туркестан было запланировано создать «зеленый пояс» вокруг города на площади 7700 га и полностью газифицировать областной центр. В настоящее время на площади 4700 га высажены различные саженцы деревьев. Освоить оставшиеся 3000 га планируется до конца текущего года.

По данным областного департамента экологии, фактический лимит выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по городу Туркестан на 2018 год составил 4,5 тыс. тонн. А в 2020 году путем газификации города этот показатель снизился до 1,6 тыс. тонн, в том числе за счет перевода всех объектов с твердого топлива (угля) на газ, фактический лимит по сравнению с 2018 годом снизился на 65% или на 2,6 тыс. тонн. Более того, за счет перехода с угля на газ котельных, количество загрязняющих веществ снизилось в 2 раза, с 381 до 150 тонн.