Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проголосовал на избирательном участке № 133 в городе Туркестан.

Он отметил, что выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов являются важной вехой в новейшей истории страны.

«Сегодняшний день очень важен для нашей страны. Проходит большое политическое мероприятие, которое формирует будущее страны. Эти выборы — очень особенные выборы, они проходят по партийному списку, очень прозрачно и конкурентно. Поэтому призываю жителей Туркестанской области воспользоваться своим конституционным правом, прийти и проголосовать. Считаю, что активное участие — это долг каждого гражданина», — сказал аким области.

Отметим, на избирательном участке №133, расположенном в Доме культуры зарегистрировано 2008 человек. На избирательном участке присутствовала группа международных наблюдателей, специально прибывших из Республики Узбекистан. На участке соблюдены все санитарные требования, при входе измеряют температуру тела, бесплатно раздают маски и перчатки. На выборы в Мажилис в соответствии с конституционным сроком претендуют 5 политических партий. Эти партии выдвинули своих кандидатов и в местные маслихаты всех уровней. По данным Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии, по области насчитывается 119 членов 17 территориальных избирательных комиссий и 6193 членов 911 участковых избирательных комиссий. Из них 26 — члены закрытой комиссии. Количество избирателей по Туркестанской области — 1 160 138 человек. Все члены комиссии прошли полное обучение и тестирование. Число зарегистрированных доверенных лиц от политических партий составило 4259 человек.

11600 открепительных удостоверений на право голосования распределены по 911 избирательным участкам. Туркестанской области предоставлено 320 депутатских мандатов. Из них в областной маслихат – 45, городской маслихат – 47, город Туркестан – 16, Арыс– 13, Кентау – 18 и районные маслихаты – 228.