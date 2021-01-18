Руководитель управления цифровизации города Шымкент Асет Абдраханов доложил акиму города о планах на этот год.

По его словам, в 2020 году операторами связи совместно с акиматом установлено 11 базовых станций и в 16 жилых массивах проведен анализ.

В 2021 году планируется установить 14 базовых станций в отдаленных жилых массивах, проложить частными инвесторами оптический кабель в 16 микрорайонах и жилых массивах города, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В этом году будет создан портал государственных услуг и сервисов города Шымкент «Open Shymkent». Единый портал позволяет обновлять и визуализировать данные, удобство и доступность простым гражданам, хранилище базы данных, интеграция с государственными системами, принцип одного окна и интеграция с другими цифровыми сервисами города.

По словам руководителя управления, в этом году вдоль Тамерлановского шоссе планируется реализовать проект «Умного» пешеходного перехода. Этот проект необходим для безопасности жителей. То есть, когда жители будут выходят на тротуар, лазерный луч сигнализирует автомобилям. Проект в пилотном режиме будет осуществляться компанией «NurcomTel» за счет собственных средств. Аким города отметил, что «Жизнь человека — самое большое богатство», и подчеркнул необходимость таких проектов.

Планируется также цифровизация социальных сфер. Внедрение QR-рейтинга врачей в поликлиниках и больницах города, запуск пилотного проекта «Умная поликлиника». Проведение дистанционных экзаменов образовательных учреждений, организации онлайн-олимпиад. В целом, планируется осуществлять электронный документооборот между образовательными учреждениями и управлением образования.