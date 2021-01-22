Снег будет идти и 23 января. Местные специалисты службы «Казгидромет» прогнозируют в эти выходные в Туркестанской области и в г. Шымкенте слабые морозы.

В Шымкенте выпал снег. 23 января в горных районах Туркестанской области ожидается обильный снегопад, температура воздуха ночью 9…-14 градусов мороза, днем столбики термометра на отметке -1…-6 градусов. 24 января без осадков, местами туман. Ночью температура опуститься до — 5… -10 градусов, а днем от 0 до — 5, местами — 8 градусов мороза.

Арайлым Маханова, инженер-синоптик Туркестанского областного филиала РГП»Казгидромет»: «В Шымкенте 23 января временами будет идти снег. Температура воздуха ночью -8… -10 градусов мороза, днем -3… -5 градусов. 24 января столбики термометра опустятся до отметки -6… -8 градусов, днем температура воздуха 0… -2 градусов мороза.