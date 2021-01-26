Об этом на расширенном заседании Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

В общемировом рейтинге по заболеваемости вирусом COVID-19 на 1 млн человек Казахстан находится на 109 месте из 221-го государства. По смертности Казахстан занимает 97 место в рейтинге, по количеству тестируемых на COVID-19 — на 69 месте, по количеству выздоровевших — на 87 месте, по количеству тяжелых случаев — на 50-м.

«С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 179 720 больных с положительным результатом COVID-19 и 47 445 случаев с КВИ -. Выздоровело 87% пациентов. На сегодня загруженность инфекционных стационаров составляет 31%, реанимационных коек – 19%», — доложил глава ведомства.

Также, по его словам, Министерство здравоохранения ежедневно проводит оценку эпидситуации согласно матрице. Так, по данным на 26 января, в «красной» зоне находятся 8 регионов: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области и города Нур-Султан и Алматы. При этом в Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях отмечается отсутствие должного контроля за эпидситуацией.

«В результате чего 40% заболеваемости в стране приходятся на эти регионы. В этой связи акимам этих регионов необходимо принять эффективные дополнительные ограничительные меры и обеспечить контроль их соблюдения», — отметил А. Цой.

В целом по республике с ноября месяца отмечается подъем заболеваемости КВИ, в декабре месяце по сравнению с ноябрем отмечается рост в 1,2 раза. Тенденция к умеренному росту сохраняется и в январе. Так, в январе уже зарегистрировано 24 247 случаев КВИ. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах, за исключением Восточно-Казахстанской области. Для оказания помощи больным в Казахстане задействованы более 74 тыс. врачей, из них профильных специалистов — порядка 28 тыс. Доступность сельского населения к медпомощи обеспечивается за счет имеющихся передвижных медицинских комплексов, в том числе за счет 100 ПМК, поставленных в 2020 году.

Также в 2020 году в регионы поступили 1167 единиц санитарного автотранспорта. В инфекционные стационары поставлено более 5 тысяч аппаратов ИВЛ, порядка 43 тыс. коек обеспечены кислородом. Кроме того, построено 15 инфекционных стационаров, завершен ремонт 3 перепрофилированных объектов, строительство 1 объекта планируется завершить в феврале текущего года. Во всех регионах созданы стабилизационные фонды на общую сумму порядка 17 млрд тенге.

«На 4 хабах Единого дистрибьютора сформирован двухмесячный возобновляемый запас лексредств по COVID-19, 10 млн масок и 400 тыс. средств индивидуальной защиты. Мощность тестирования увеличилась с 40 тыс. до 100 тыс. исследований в сутки. Таким образом, принятые меры позволяют обеспечить доступ населения к медицинской помощи с учетом текущего роста заболеваемости COVID-19», — доложил министр здравоохранения.

В соответствии с поручением Главы государства К. Токаевым, 1 февраля в республике планируется старт кампании вакцинации.

«Вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины. До конца года планируется вакцинировать прогнозно до 6 млн казахстанцев. На первых этапах вакцинация будет предоставляться работникам «первой линии» борьбы с КВИ – это медработники, педагоги и сотрудники силовых структур», — подчеркнул он.

В настоящее время завершается работа по подготовке к началу вакцинации. В целях системного учета разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе министерства.

«Имеется возможность внесения информации вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником в веб приложении», — добавил Алексей Цой. Также министр поделился прогнозами по развитию эпидситуации до конца 2021 года.

Так, при сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и ожидаемой вакцинации, вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта этого года.

По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тысяч случаев в сутки, а занятость коечного фонда может достичь 24 тысяч коек.

При пессимистичном сценарии регистрация может достигнуть 9 тысяч случаев в сутки, а занятость коечного фонда — до 45 тысяч коек, что во избежание перегрузки системы здравоохранения возможно потребуется введение жестких карантинных мер.

По прогнозным расчетам, вакцинация 2 миллионов человек в первом полугодии уменьшит до 40 тысяч зарегистрированных случаев. Эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем, необходимым на выработку иммунитета и невозможностью одномоментной вакцинации большого количества населения. В последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране.

Отвечая на вопросы Президента Касым-Жомарта Токаева, министр здравоохранения сообщил, что после совместной работы с Агентством по защите и развитию конкуренции, удалось снизить цены на лекарственные препараты по антиковидной линейке на 27%.

Также в планах внести поправки в Кодекс «О здоровье народа», а именно отменить регулирование цен на розничном рынке. По словам министра, благодаря этому можно будет дополнительно создать основу для снижения цен в розничном сегменте. Также глава Минздрава доложил о проведении внешнего анализа коррупционных рисков.

«Сейчас разработан конкретный план, который находится на контроле у антикоррупционной службы. Мы создали общественную рабочую группу, в которую входят 23 человека из числа представителей гражданского общества и депутатов. Также наш наблюдательный совет «СК-Фармации» включил дополнительно представителей общественности. Очень важен момент перехода на электронный закуп услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств. Сейчас он полностью электронный. В этом году мы планируем полностью автоматизировать процесс закупки лекарств и перевести его 100% в онлайн-формат, что тоже даст позитивный эффект», — пояснил он.

По словам А. Цоя, благодаря этим изменениям уже отмечается экономия по сравнению с прошлым годом порядка 32,7 млрд тенге. Также разработана отдельная программа перезагрузки «СК-Фармации». Сейчас разработаны новые стратегии развития. Так, например, в прошлом году были заключены 24 долгосрочных контракта с отечественными товаропроизводителями для стимулирования отрасли. Порядка 1465 новых наименований лекарственных средств и изделий заявлены и будут производиться внутри Казахстана. Что касается готовности медучреждений к вакцинации, министр здравоохранения доложил о том, что все медицинские организации прошли соответствующее обучение. Каждая из них разобрала все возможные вопросы по вакцинации, обеспечили холодовую цепь.

«В температурном режиме от 4 до 8 градусов данная логистическая сеть построена. Она работает. Для нас было дополнительным вызовом обеспечить цепь в формате -20, потому что первая вакцина будет «Спутник V» российского производства. Проведена соответствующая работа с регионами, закуплено дополнительно холодильное оборудование. На всех хабах «СК-Фармации» в регионах данное оборудование имеется. Сейчас проверяется логистика», — ответил министр здравоохранения.

Также он добавил, что по обучению медработников создали спецстандарт операционной процедуры и инструкции по применению вакцины.

Источник: primeminister.kz