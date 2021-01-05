В Telegram-каналах казахстанцы обсуждают сообщения о том, что в Германии в медицинских масках обнаружили опасный яд – анилин, передает Otyrar.KZ.

Пользователи сочли, что использование таких средств защиты крайне опасно и может стать причиной множества серьезных заболеваний. Это манипуляция.

Во-первых, анилин обнаружили лишь в одной партии масок черного цвета размеров M и L от компании Viral Protect.

Помимо них, в ассортименте производителя есть и другие модели, в составе которых анилина нет. Все наименования фирмы-производителя сертифицированы и протестированы на безопасность. А потенциально небезопасную партию уже сняли с продажи.

Важно отметить, что экспертизу, которая подтвердила бы превышение нормы содержания химиката, еще не проводили. Поэтому утверждать, что маски токсичны, нельзя.

Во-вторых, анилин действительно является токсичным веществом и в высоких концентрациях способен негативно воздействовать на центральную нервную систему. Но в небольших количествах и при соблюдении необходимых мер предосторожности его широко применяют в производстве.

Анилин используют при изготовлении каучука, гербицидов и красителей. Последними, кстати, окрашивают одежду из различных тканей. Чаще всего анилин можно встретить в красителях для джинсов. Красители на основе анилина продаются в обычных магазинах и подходят для домашнего использования.

Вполне вероятно, что материал, из которого сделана изъятая партия масок, был окрашен именно таким красителем.

Из всего перечисленного следует, что слухи о смертельной опасности медицинских масок сильно преувеличены. Анилин обнаружили лишь в одной партии масок конкретной модели двух размеров. При этом пока неизвестно, превышало ли содержание вещества допустимые нормы.