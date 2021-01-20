Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых, похитивших индюков на миллион тенге.

В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица проникли на его птицефабрику и похитили более 100 домашних индюков.

По словам сельчанина, каждый из похищенных индюков стоит 11 тысяч тенге. Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшему, составила свыше миллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража». С целью задержания воришек в районном отделе полиции создали следственно-оперативную группу, которая сразу же приступила к необходимым розыскным мероприятиям. Полицейские приняли комплекс всесторонних оперативных мер и опросили возможных очевидцев, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Ордабасинского РОП с помощью камер видеонаблюдения и собранной информации задержали двух подозреваемых. Задержанными оказались жители Ордабасинского района, один из которых ранее судим за совершение хулиганства.

Следствием установлено, что двое подозреваемых заранее сговорившись спланировали преступление. Как признались воришки, к краже домашней птицы оказались причастны еще двое их подельников. Также выяснилось, что кражу индюков похитители совершили около 4.00 часов ночи.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Они взяты под стражу. В отношении остальных соучастников преступления продолжаются розыскные мероприятия.