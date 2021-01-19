Казахстанцы делятся сообщениями о том, что в Сеть «слили» информацию о побочных эффектах вакцины «Спутник V». На фото «последствий», как ни странно, гангрена, псориаз и различные язвы. Это сообщение — фейк, передает stopfake.kz.

Из постов в соцсетях следует, что о страшных «побочных эффектах» рассказал некий 17-летний студент Российского национального исследовательского университета им. Пирогова. Парня якобы привлекли к лабораторной работе в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, дали некую жидкость и велели смешивать ее с кровью животных и людей. А после он увидел страшные фото в компьютере своего научного руководителя в папке «Co-19 поб». И именно их он решил опубликовать в Сети.

Во-первых, о сотрудничестве университета с центром не сказано ни на сайте самого вуза, ни на платформе НИЦ.

Во-вторых, все фото, прикрепленные к «разоблачительному» материалу, можно без труда найти в открытом доступе. На снимках изображены гангрена , трофическая язва, крупные прыщи и каплевидный псориаз.

В-третьих, в отчете о клинических испытаниях вакцины «Спутник V» о подобных нежелательных эффектах не сказано ничего. Напротив, испытания доказывают эффективность и безопасность препарата.

В-четвертых, еще в октябре 2020 года создатели «Спутника V» сообщили, что у 85% участников клинических испытаний побочных эффектов не наблюдалось вовсе. У оставшихся 15% зарегистрировали повышенную температуру, боль и припухлость в месте инъекции, головную боль и ломоту в мышцах. Более серьезных нежелательных последствий ни у кого из участников испытаний не возникло.

Из этого следует, что сообщения и фото «страшных побочных эффектов» вакцины против COVID-19 – не более чем выдумка пользователей Сети. Нет никаких фактов, которые подтвердили бы достоверность этой информации.