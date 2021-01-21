В Шымкенте планируется перевести в цифровой формат 5 млн листов архивных документов, находящихся на государственном хранении.

Об этом, во время доклада о планах, перспективах и проводимой работе по модернизации на 2021 год, акиму города Мурату Айтенову доложила руководитель управления культуры, развития языков и архивов Ханзада Есенова.

По ее словам, 80 623 единицы хранения (4 772 338 листов) около 31 млн листов документов, находящихся на государственном хранении, подлежат оцифровке, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Документы, в зависимости от приоритетности, будут оцифрованы в три этапа:

1) в первую очередь 3 408 единиц хранения (613 440 листов) — документы постоянного хранения;

2) во вторую очередь 54 922 единицы хранения (4 158 898 листов) — документы промышленных предприятий и организаций, часто используемые при исполнении запросов физических и юридических лиц, прекративших свою деятельность;

3) будут оцифрованы административные документы — 22293 единицы хранения (1 253 827 листов).

Кроме того, стало известно, что с увеличением фонда документов Шымкентского городского государственного архива на государственное хранение будет принято 6 000 единиц.

Фото: Береке Сейтжаппар