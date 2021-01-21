В Шымкенте планируется перевести в цифровой формат 5 млн листов архивных документов, находящихся на государственном хранении.
Об этом, во время доклада о планах, перспективах и проводимой работе по модернизации на 2021 год, акиму города Мурату Айтенову доложила руководитель управления культуры, развития языков и архивов Ханзада Есенова.
По ее словам, 80 623 единицы хранения (4 772 338 листов) около 31 млн листов документов, находящихся на государственном хранении, подлежат оцифровке, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.
Документы, в зависимости от приоритетности, будут оцифрованы в три этапа:
1) в первую очередь 3 408 единиц хранения (613 440 листов) — документы постоянного хранения;
2) во вторую очередь 54 922 единицы хранения (4 158 898 листов) — документы промышленных предприятий и организаций, часто используемые при исполнении запросов физических и юридических лиц, прекративших свою деятельность;
3) будут оцифрованы административные документы — 22293 единицы хранения (1 253 827 листов).
Кроме того, стало известно, что с увеличением фонда документов Шымкентского городского государственного архива на государственное хранение будет принято 6 000 единиц.
Фото: Береке Сейтжаппар