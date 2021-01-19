За несоблюдение карантинного режима владелец ресторана и организатор мероприятия привлечены к ответственности.

Для контроля за соблюдением карантинного режима на объектах предпринимательства по Абайскому району города Шымкент создана мобильная группа, которой на постоянной основе проводятся рейды.

Так, в ходе оперативно-профилактических мероприятий по Абайскому району 17 января около 17:00 было установлено, что в ресторане, расположенном по Темирлановскому шоссе, проводится торжественное мероприятие с большим скоплением людей, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

За несоблюдение постановления Главного государственного санитарного врача города Шымкент для принятия мер по части 1 статьи 425 КоАП РК в отношении владельца ресторана и организатора торжественного мероприятия собранные документы направлены в Управление контроля качества товаров и услуг Абайского района.