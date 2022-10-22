В Кентау обокрали ресторан

По словам предпринимателя, в его ресторан незаконно проникли неизвестные, которые взломали дверь и похитили телевизор, аудио усилитель и колонки.

Общий ущерб причиненный потерпевшему составил свыше миллиона тенге.

Данный факт зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража». Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, сотрудник того же ресторана.

Как выяснилось, мужчина работал в увеселительном заведении ответственным за технику. Воспользовавшись отсутствием людей в ресторане, подозреваемый совершил кражу. Попавшие под руки похищенные вещи он затем продал знакомому.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование.