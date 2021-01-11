В Туркестанской области в ближайшие дни — 12,13 января синоптики прогнозируют дождь с переходом в снег, усиление ветра.

В горных районах туман, буран. В связи с этим специалисты просят соблюдать все меры безопасности.

Арайлым ТУРГЫНОВА, инженер-синоптик Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет»:»В связи с вторжением влажной и холодной воздушной массы с севера-запада в Туркестанской области завтра во второй половине дня ожидаются местами осадки дождь, снег. 13 января дождь с переходом в снег, местами туман. В горных районах низовая метель. Температура воздуха в ночное время от 3 мороза до 2 тепла, местами -6…-11 мороза, понижение температуры воздуха до 0…-5 мороза местами и -10…-15 в северных районах. Днем температура воздуха в южных районах 4 — 9 тепла, в северных районах 0 -5 мороза, понижение до 0… 5 тепла на юге, местами -3…-8.

По прогнозам синоптиков, в городе Шымкенте погода будет изменчива. Ожидается дождь, снег и усиление ветра. Однако таких морозов, которые были в первой декаде января в ближайшие три дня не будет, успокаивают специалисты.

Завтра 12 января в конце дня и 13 января осадки в виде дождя и снега. Ожидается усиление ветра, утром и днем его порывы достигнут 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью понизится от 0-2 градусов мороза до -3…-5 мороза. Днем температура воздуха изменится от +6+8 градусов до 0+2 градусов тепла.