Руководитель управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент Ханзада Есенова проинформировала о планах развития на 2021 год и проводимой работе по модернизации.

В этом году планируется провести модернизацию 10 библиотек – «Отырар», юношеской библиотеки (вместе с центром творчества), библиотеки Абая (вместе с филиалами №5, 8, 11), детской библиотеки (с филиалами №2, 8), сообщает Пресс-служба акимата города Шымкента.

В целом в Шымкенте достаточное количество библиотек. Но отдаленных населенных пунктах с этим проблема. Руководитель управления предложила открыть филиалы библиотек в микрорайонах и населенных пунктах.

«Еще одна проблема оптимизации работы библиотек — получение и сдача книг читателями. Сегодня чтобы забрать книгу на дом, обязательно нужно оставить удостоверение личности. Это создает неудобства для посетителей. Поэтому мы считаем, что нужно установить систему выдачи билета читателя в виде карточки за 5 минут. С помощью этой системы сохраняется информация о читателей и книге, которую он получил. Это будет способствовать увеличению числа читателей и пополнению списка наиболее востребованных книг», — сказала Х. Есенова.