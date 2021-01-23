Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения города Шымкент Бакытжан Позилов.

По его словам городе ведется подготовительная работа по массовой вакцинации, которая начнется 1 февраля.

«В Шымкенте с 1 февраля планируется вакцинация. На первом этапе вакцинируют медицинских работников — сотрудников инфекционных больниц, станций скорой медицинской помощи, реанимационных отделений, приемных покоев больниц, поликлиник и работников санэпидслужбы. Жители до прививок могут потребовать лицензию учреждения, полную информацию о вакцинации. Привитым планируем выдавать специальный паспорт», — сказал руководитель управления.

Сейчас в городе 1060 коек (560 инфекционных и 500 карантинных), из них 864 свободны. В инфекционных и карантинных больницах проходят лечение 196 больных. Подготовка к возможной волне COVID-19 ведется по трем сценариям.