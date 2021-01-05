В Шымкенте в новогодние праздники жертв пиротехники не зафиксировано.

В праздничные дни на городской станции скорой помощи дежурило 100 бригад.

В выходные дни на номер «103» в сутки поступило в среднем 1200–1300 звонков. Специалисты отмечают, что данный показатель ничем не отличается от обычных дней, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Кроме того, медики призывают не забывать о пандемии. Соблюдать все меры предотвращения вирусных инфекций. В связи с этим, чтобы защитить своих близких от болезни нужно носить маски и всегда сохранять социальную дистанцию.

По дополнительным вопросам обращайтесь по бесплатному номеру единого контакт-центра «109».