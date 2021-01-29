Установлено, что готовая алкогольная продукция реализовалась в продуктовых магазинах города Шымкент.

По результатам оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

В ходе проведения осмотра обнаружены и изъяты 6671 бутылка 18 различных наименований готовой алкогольной продукции с поддельными УКМ, 15 тонн спирта, 67 штук УКМ, насос для смешивания жидкости, 146 пустых коробок и 750 пустых бутылок под алкогольную продукцию, более 500 крышек и денежные средства в сумме 40 625 тенге.

По указанному факту начато досудебное расследование по ст.233 ч.2 УК РК (использование или сбыт заведомо поддельных учетно-контрольных марок).

В настоящее время в рамках уголовного дела установлены все причастные лица, проводятся соответствующие экспертизы и следственные мероприятия.