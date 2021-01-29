Парень решился на отчаянный шаг из-за ссоры с девушкой.

28 января около 19:00 часов вечера к сотрудникам автоэкипажа патрульной полиции Департамента полиции города Шымкент во время дежурства на перекрестке улиц Аргынбекова и Казиева подошли молодые люди и сообщили о том, что ищут своего друга, который пытается свести счеты с жизнью в Дендропарке.

Получив сообщение, полицейские двух автопатрулей незамедлительно прибыли в парк и начали прочесывать всю его территорию. Сотрудникам полиции удалось найти парня возле беседки.

Полицейские начали с ним диалог. В момент, когда стражи порядка подошли близко, парень поднялся на перила, надел петлю на шею и спрыгнул. Благодаря слаженной работе и профессионализму сотрудники Алибек Асылбеков, Турар Молдахожаев, Мухит Утеулиев и Ескендир Абдукаримов успели спасти его, подняли, оборвав веревку и спустили вниз. Молодой человек в дальнейшем был доставлен в медицинское учреждение.

В ходе проверки установлено, что парень решился на отчаянный шаг из-за ссоры с девушкой.