Продовольственная ярмарка на территории Центрального стадиона им. Кажымукана, которая проходит каждую субботу, несмотря на холод, проходит с утра.

На этот раз свою продукцию представили предприниматели, крестьяне Казыгуртского, Тюлькубасского, Ордабасинского, Толебийского районов Туркестанской области, а также местные товаропроизводители и фермеры, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции.

В частности, было реализовано около 12 тонн мясной продукции (конина, говядина, баранина, птица и колбасные изделия), около 5 тонн молочной продукции, около 60 тысяч штук яиц, 20-30 тонн продуктов питания (масло сливочное, Сахар-песок,сахар, картофель, лук, макаронные изделия и др.) и 40 тонн овощей, бахчевых.

Главным преимуществом ярмарки является низкая рыночная стоимость социально значимых продуктов питания и обеспечение населения доступными продуктами по выгодным ценам.

В частности, на ярмарке сельхозпродукции будут продаваться мясо и бахчевые, овощные продукты. Поэтому, наверное, каждую субботу на ярмарку приезжает большое количество горожан.

Отметим, ярмарка сельхозпродукции проводится каждую неделю с 08:00 до 15:00:

ПО СРЕДАМ:

Перед Дворцом культуры «Фосфористы», организованным акиматом Енбекшинского района (общественный транспорт: 10, 14, 27, 54, 93, 103, 110, 115).

ПО СУББОТАМ:

— На территории площади Центрального стадиона имени Кажымукана (общественный транспорт), организованной Управлением сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента: №10, 20, 43, 109, 120, 146).

— Перед торговым рядом 1001 мелочь, организованным акиматом Абайского района города Шымкента (общественный транспорт: № 5, 20, 26, 45, 74, 87, 96, 102, 118, 143, 145, 182).

ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ:

— Акиматом Каратауского района города Шымкента в микрорайоне «Нурсат» № 7/1 возле торгового комплекса «Рахима Плаза» пройдут ярмарки сельскохозяйственной продукции (общественный транспорт: № 10,14, 20, 92, 93, 115, 147, 150).