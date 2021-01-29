Сообщение о пожаре на складе в торговом доме «Заман», расположенном по улице Толе-би в Шымкенте, на пульт управления «101» поступило 28 января 2021 года в 20:07 часов, передает Otyrar.KZ.

На складе общей площадью 150 кв. м. торгового дома, который относится к объекту повышенной опасности, горела крыша площадью 80 кв. м., продукты питания и бытовая химия.

Первые пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия в 20-20 часов, вызов №2 не подтвердили.

Пожар локализован в 20:19 и полностью потушен в 21:01. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работали 35 человек личного состава, 5 единиц техники Департамента по ЧС Шымкента, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.