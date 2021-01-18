В Шымкенте при поддержке Управления здравоохранения акимата города прошел первый в Казахстане онлайн марафон для беременных «Активная мама-здоровый малыш», передает Otyrar.KZ.

Увлекательное 4-х дневное путешествие, во время которого женщины обучались комплексу практических занятий по подготовке к родам через творчество, прошло с 29 декабря 2020 года по 1 января 2021 года.

Программа была направлена избавление от страхов и волнения, настроя на позитивную волну с помощью арт-терапии, на второй день практиковали дыхательные техники с помощью вокала, далее, тренировали родовые позиции и работали над телом с помощью танцевальной гимнастики. В последний день путешествия беременные собирали воедино приобретенные навыки и составляли свой идеальный сценарий родов.

Свою заинтересованную позицию, открытость к внедрению инноваций, исполнительность в отношении задач, продемонстрировали и медицинские работники ведомственных организаций.