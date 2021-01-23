В Шымкенте военнослужащий предотвратил попытку суицида.

На рабочий аккаунт WhatsApp «Otyrar TV» неравнодушный житель прислал видео, на котором мужчина спасает человека.

Как пояснил автор видео, неизвестная женщина пыталась покончить с собой, спрыгнув с пятого этажа. Военнослужащий одной из воинских частей Шымкента успел пресечь попытку покончить с жизнью.

На место были вызваны сотрудники полиции и медики. Женщину удалось спасти.

В пресс-службе департамента по делам обороны информацию подтвердили, только подробности произошедшего не рассказали.

Журналисты уточняют информацию о произошедшем в полиции.