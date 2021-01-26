Бывший руководитель управления архитектуры и градостроительства Женис Байымбетов и директор ТОО «ИнвестСтройПроект ЛТД» Акжол Айтбаев, выигравший конкурс государственных закупок, обвиняются в хищении вверенных 498 млн тенге.

В настоящее время их вина доказана экспертами.

Сотрудники Антикоррупционной службы надевают наручники на руки шымкентского экс-чиновника Жениса Байымбетова. В хищении его обвинили еще в прошлом году. Тогдашнему руководителю управления архитектуры и градостроительства города предъявлено обвинение в хищении государственных средств в особо крупном размере.

По словам судьи, он оказался не единственным, кто проходит по этому делу. Тендер на проведение топографической съемки подземных и наземных коммуникаций площадью почти в 50 тысяч гектаров выиграл директор ТОО «ИнвестСтройПроект ЛТД» Акжол Айтбаев. Однако выполненная подрядчиком работа, оказалась непригодной для использования.

Мадияр АБРАСИЛОВ, судья Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкента: Айтбаев приносит первый акт о проделанной работе. Там было указано, что топографическая съемка была проведена на 14 850 гектарах земли. Байымбетов отметил, что работу он не проверял, подписал и перечислил 149 млн тенге. Так они и работали, в результате 498 млн, выделенные из государственной казны были потрачены. Выполненная работа непригодна к использованию, так какне соответствует действительности.

Через 2 месяца после того, как глава компании обналичил деньги, Байымбетов получил земельный участок на территории города. Его сначала оформили на доверенное лицо, а затем на родную тетю. На участке развернулась стройка двухэтажного дома. Суд признал Байымбетова виновным в попытке легализации своих доходов, заработанных преступным путем. По рыночной стоимости земельный участок оценивается в 130 млн тенге, его конфискуют. Защитник подсудимой стороны выразил несогласие с решением судьи. Адвокат считает, что преступление не было доказано и планируют подать апелляцию.

Елубай ДАУРЕНБАЕВ, защитник подсудимого:Считаем, что только с заключением и только одного специалиста невозможно решать судьбу человека. Мы с ним совершенно не согласны. В ходе проведения наземных, подземных коммуникаций отсутствовала экспертиза, доказывающая ее правильность. Это идет в вину подсудимым.

Судья назначил Байымбетову наказание в виде 10 лет лишения свободы. Кроме того, его пожизненно лишили права занимать руководящие должности на государственной службе и в государственных организациях. Айтбаеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с материальной ответственностью до 10 лет.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.