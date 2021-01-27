В Шымкенте за 26 января зарегистрировано 10 случаев заражения, из них с симптомами – 5, без симптомов – 5, среди детей до 18 лет зарегистрирован 1 случай заболевания COVID-19 и 3 случая пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) .

Выздоровевших за сутки — 3.

С 01.01.2021г. по 26.01.2021г. зарегистрирован всего 301 случай COVID-19 (160 симптомные, 141 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет — 51 случай.

С 01.01.2021г. по 26.01.2021г. зарегистрировано 90 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

Для своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1493 исследования, из них положительных – 10.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.