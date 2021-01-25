Об этом стало известно на специальном брифинге в информационно-коммуникационном центре акимата.

Это уникальный экспериментальный проект — «Цирк без зверей», направленный на исключение зверей из цирковых номеров.

«Мы готовим большую программу к празднику Наурыз, — сказал исполняющий обязанности директора ГККП «Шымкент-цирк» Нурлан АДИЛЬХАНОВ. — У нас есть ряд планов по возрождению циркового искусства, внедрению различных практик. Есть предложения построить общежитие для специалистов. У нас их не хватает. К цирковому искусству нужно привлекать трудолюбивую молодежь. Строительство общежития — вопрос времени. Для обсуждения этих вопросов пригласили специалистов».