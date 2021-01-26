Снежок — так теперь зовут львенка из скандального видео. Хищник обживает новое место.

В новый вольер шымкентского зоопарка маленького хищника поместили после ветеринарного осмотра. Снежку — около пяти месяцев. Когда полицейские только нашли львенка, вид его был плачевный: животное было ослаблено и истощено. Из-за перенесенного стресса первое время львенок даже отказывался от еды. Кормление, как у младенцев, через каждые три часа. После – обязательное контрольное взвешивание. За несколько дней малыш набрал больше двух кг и заметно окреп. Он уже начинает показывать свой характер.

Елена БУДАРАКИНА, главный ветеринарный врач зоопарка г.Шымкента:»Он первые сутки ничего не кушал. По отношениям к сотрудникам зоопарка, которые ухаживают за ним, он вел себя очень агрессивно. Но сейчас Снежок немножко начал кушать. Что касается здоровья, то у львенка есть выраженные проблемы с задними лапами, что может быть связано с близкородственным скрещиванием. Он с трудом наступает на задние лапы. Сейчас проводят профилактическую терапию. Надеемся, что в будущем мы исправим, все будет с ним хорошо».

В Шымкентский зоопарк львенка, найденного в Жетысае, привезли правоохранители. На поиски маленького хищника ушел не один день. Первыми тревогу забили зоозащитники. В соцсетях они увидели фотографии замученного львенка, лежащего на кафеле. Взрослые мужчины делали селфи, радуясь «живой игрушке» словно дети. Как львенок попал в руки бывших владельцев, остается только догадываться.

Специалисты считают, что держать дикого хищника в домашних условиях – опасная затея. Причём и для людей, и для животных.

Елена БУДАРАКИНА главный ветеринарный врач зоопарка г.Шымкента:»Таких животных, как львенок, содержать дома — это очень большой риск, потому что животное хищное и все равно даже если он ручной, в какой-то момент он может принести вред своему хозяину, который за ним ухаживает».

Посмотреть на нового обитателя посетители шымкентского зоопарка смогут через месяц. Львенок должен пройти через необходимый карантин.

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