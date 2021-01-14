В Туркестанской области полицейские задержали мошенника, обманом завладевшего телефоном 5-летнего ребенка.

В дежурную часть УП г.Туркестан поступило заявление от местного жителя, ставшего жертвой хищения чужого имущества. Со слов потерпевшего, к нему домой пришел неизвестный мужчина, который дал 5-летнему внуку тысячу тенге и обманным путем похитил у ребенка сотовый телефон марки «Самсунг». Сумма ущерба, нанесенного жителю областного центра, составила около 150 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и принялись за розыск подозреваемого.

Для раскрытия данного преступления туркестанские полицейские сразу приступили к необходимым мероприятиям по установлению личности мошенника. Оперативники тщательно изучили камеры видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и провели подворный обход близлежащих территорий. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские УП г. Туркестан всего в течение нескольких часов задержали подозреваемого. Им оказался житель Кызылординской области, которого доставили в городское управление полиции. Изъятый в качестве вещественного доказательства сотовый телефон вернули законному владельцу.

Доставленного в УП г. Туркестан подозреваемого, взяли под стражу. Как оказалось подозреваемого разыскивали в соседней области за совершение 4 квартирных краж. Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом направили в суд для принятия законного решения.