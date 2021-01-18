В административно-деловом центре города Туркестан полным ходом идет строительство новой школы на 900 мест.

Площадь образовательного учреждения, расположенного на площади в 3 га, составляет 8487,21 м2. В настоящее время на объекте ведутся наружные и внутренние отделочные работы, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Отметим, школу начали возводить в прошлом году, завершить все работы планируется в апреле текущего года. Необходимость в строительстве школы в микрорайоне Отырар возникла в связи с высокой застройкой многоэтажных домов и увеличением количества жителей. Учащиеся будут обучаться в две смены.

Всего в Туркестане насчитывается 43 школы, из них 10 — частные.