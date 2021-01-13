Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в хранении марихуаны, сообщает Otyrar.KZ.

Сотрудники Толебийского РОП на трассе Нысамбек-Диханкол остановили местного жителя за нарушение требований карантинного режима.

Полицейские напомнили о необходимости ношения маски.

И, когда мужчина доставал из кармана маску, вместе с ней у него из кармана выпал газетный сверток.

Сотрудники изъяли указанный сверток с содержимым веществом, похожим на наркотическое средство растительного происхождения.

Согласно экспертизе средство оказалось высушенной марихуаной общим весом более трех грамм.

Мужчина признался, что сверток с марихуаной он нашел на дороге и решил оставить для собственного пользования.

Также выяснилось, что подозреваемый был ранее судим за незаконный посев наркосодержащих растений.

Собранные материалы досудебного расследования направлены в суд.

Также материалы по факту нарушения требований карантинного режима направлены в СЭС для привлечения к административной ответственности.