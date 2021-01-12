Новые квартиры переданы многодетным и малообеспеченным семьям.

83 квартиры получили многодетные семьи, 45 — социально уязвимые слои населения, а 12 – государственные служащие и работники бюджетных организаций, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Также в районе в 2020 году проведены работы по ремонту внутренних дорог, подведению инфраструктуры, благоустройству. На территории района капитальным и средним ремонтом охвачено 54 дороги протяженностью 67,88 км. Из них капитальный ремонт проведен на 19, 3 км 6 дорог, средний ремонт на 49 км 48 дорог.

По уличному освещению из 6 населенных пунктов на 8 улицах установлены современные фонари и дополнительно 100 штук на центральных улицах Абирова, Бекбосынова и Кунаева, которые выезжают в центральную больницу. Кроме того, в конце прошлого года в поселке Састобе полностью завершено строительство современной канализационной насосной станции и места очистки канализационных вод.