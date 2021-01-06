В соцсетях и Telegram-каналах казахстанцы делятся сообщением о том, что людям будут разрешать носить маски только красного или синего цвета, передает Otyrar.KZ.

Красные предназначены для тех, кто не получил вакцину против COVID-19. Это утверждение – ложь.

Сообщение иллюстрируется фотографией рекламного плаката. В нем также говорится о том, что непривитые люди должны не только носить красные маски, но и соблюдать трехмесячный карантин.

А также они не могут участвовать в выборах, заниматься торговлей и совершать поездки. Ну а тем, кто уже вакцинировался, положены синие маски и гораздо меньшие ограничения в период пандемии.

Этот рекламный проспект стал вирусным в соцсетях в первые дни января.

Судя по всему, фотография рекламной листовки была сделана в США, в штате Юта. На ней указан местный номер телефона горячей линии по коронавирусу.

Сообщения о синих и красных масках опровергли власти штата Юта в официальном аккаунте в Twitter. В этом пояснении сказано, что нет никаких ограничений, связанных с тем, сделал кто-либо прививку или нет. И никто не будет требовать или просить человека носить маску определенного цвета для доказательства вакцинирования.

Следовательно, содержание рекламного флаера является фейком. Нет никаких оснований утверждать, что невакцинированные люди должны будут носить маски определенного цвета.