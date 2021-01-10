Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 10 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 11,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе:

по Акмолинской области – 10,2 %

по Актюбинской области – 9,9 %

по Алматинской области – 11,3 %

по Атырауской области – 10,3 %

по Восточно-Казахстанской области – 12,1 %

по Жамбылской области – 12,8 %

по Западно-Казахстанской области – 12,7 %

по Карагандинской области – 10,4 %

по Костанайской области – 11,2 %

по Кызылординской области – 10,3 %

по Мангистауской области – 8,7 %

по Павлодарской области – 14,0 %

по Северо-Казахстанской области – 14,9 %

по Туркестанский области – 13,3 %

по г. Нур-Султан – 10,8 %

по г. Алматы – 9,7 %

по г. Шымкент – 14,4 %

Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена в 12.00 ч., 14.00 ч., 16.00 ч., 18.00 ч. и 20.00 ч. по местному времени. Информация о предварительных итогах явки избирателей будет представлена в 22.00 ч.