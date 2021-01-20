С 11 по 17 января зарегистрированы 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане
город Нур-Султан — 4,
город Алматы — 9,
ород Шымкент — 5,
Акмолинская область — 2,
Актюбинская область — 4,
Алматинская область — 7,
Атырауская область — 3,
Восточно-Казахстанская область — 1,
Западно-Казахстанская область — 8,
Карагандинская область — 3,
Мангистауская область — 1,
Павлодарская область — 6,
Туркестанская область — 1.
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2403 случая с летальным исходом.