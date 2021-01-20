капельница

С 11 по 17 января зарегистрированы 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане

город Нур-Султан — 4,

город Алматы — 9,

ород Шымкент — 5,

Акмолинская область — 2,

Актюбинская область — 4,

Алматинская область — 7,

Атырауская область — 3,

Восточно-Казахстанская область — 1,

Западно-Казахстанская область — 8,

Карагандинская область — 3,

Мангистауская область — 1,

Павлодарская область — 6,

Туркестанская область — 1.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2403 случая с летальным исходом.

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