В социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что житель села Батыр Мунайлинского района Мангыстауской области скончался после того, как получил прививку против COVID-19, передает stopfake.kz.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК опроверг эту информацию.

Как сообщили в ведомстве, житель Мангыстау не вакцинировался против коронавирусной инфекции.

«Мужчина 1978 года рождения скончался 19 января текущего года вследствие повышения артериального давления. Никакой прививки он при этом не получал. На сегодняшний день вакцина против коронавирусной инфекции в Мангыстаускую область не завозилась. Поставка первой партии вакцины в регион запланирована на 28-29 января 2021 года. Отмечаем, что в первую очередь вакцинацией будут охвачены медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, ПМСП, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы. Скончавшийся гражданин не относится ни к одной из этих категорий», — пояснили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации. Согласно статье 274 Уголовного кодекса РК, за это грозит штраф в размере до 1000 МРП, либо ограничение, или лишение свободы на срок до 1 года.