Полицейские Туркестанской области задержали воришку, похитившего металлическую сетку на 3 миллиона тенге.

В дежурную часть Отырарского РОП с заявлением обратился житель г.Шымкент о том, что с территории его частного хозяйства по разведению рыбы неизвестные лица похитили металлическую сетку. Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшему, составила около 3 миллионов тенге.

Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража» и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

На задержание подозреваемых сразу же ориентировали опытных полицейских, которые на служебной автомашине прибыли по указанному адресу. Полицейские тщательно прочесали место преступления на предмет обнаружения улик и осуществили все необходимые мероприятия, чтобы выйти на след воришек. Также стражи порядка проверили автомашины, выезжающих с территории района и провели досмотр проезжающего автотранспорта.

В результате полицейские заметили на дороге подозрительную автомашину, груженную металлической сеткой и остановили ее. При допросе водителя сотрудники полиции установили, что металлическая сетка оказалась краденой. Подозреваемого сразу же доставили в отдел полиции для выяснения все обстоятельств произошедшего.

Как выяснилось, подозреваемый, воспользовавшись отсутствием людей на территории частного рыболовного хозяйства, снял сетку подручными средствами, разрезал на части, погрузил на автомашину и скрылся с места преступления. На сегодняшний день похищенное имущество у подозреваемого изъяли в качестве вещественного доказательства. Задержанным оказался житель Отырарского района.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской. Проводится досудебное расследование.