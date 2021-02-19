Под председательством заместителя акима Шымкента Айбека Саттыбаева прошло заседание трех комитетов, действующих при Палате предпринимателей: сферы АПК, пищевой, обрабатывающей промышленности, торговли и услуг.

Предприниматели имели возможность озвучить актуальные проблемы отраслей.

Берик Утебаев, владелец залов торжеств: «Деятельность залов торжеств /тойхана/ на сегодня находится под запретом. В Шымкенте действует порядка 100 залов торжеств вместимостью от 250 человек. До введения карантинного режима в каждой тойхане в месяц проводилось в среднем по 15 тоев. В деятельности залов торжеств работают свыше 6 000 человек. Помимо этого, задействовано свыше 500 организаций. Это порядка 95 продюсерских центров, 50 компаний по оформлению залов, 70 свадебных салонов, продуктовые рынки.

В сопутствующей отрасли тойханы задействованы свыше 7 000 человек. В совокупности это более 13 000 человек. Сегодня 90 процентов этой сферы остались без работы. На сегодня субъекты этой сферы несут большие убытки из-за необходимости содержать здания, сохранить часть сотрудников. Средний расход на сегодня составляет от 1 до 3,5 млн тенге. Также у многих залов торжеств есть кредитные обязательства перед банками. Представители залов торжеств готовы строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы с заполнением тойханы не более 50 процентов, проводить мероприятия до 20;00 ч. Разрешение на деятельность тойханы позволила бы выплачивать заработные платы сотрудникам и на содержание здания».

Представители городского акимата обещали просьбу предпринимателей рассмотреть.

Шынар Оразова