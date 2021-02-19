Во время очередных рейдовых мероприятий участковые полиции поселка Мырзакент Мактаральского района совместно с мобильной группой выявили факт проведения кокпара на вольном пастбище возле соседнего аула Бирлик.

В кокпаре, организованном несмотря на нарушение требований карантинного режима, приняли участие около 60 местных жителей.

Стражи порядка провели с собравшимися разъяснительную беседу о недопустимости нарушения карантина и санитарно-эпидемиологических норм.

Кроме того, в отношении организаторов мероприятия полицейские собрали материалы направили в СЭС для принятия соответствующего законного решения.